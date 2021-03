18-Jähriger bei Arbeitsunfall auf Baustelle in Nauders schwer verletzt

Nauders – Ein 59-Jähriger und ein 18-Jähriger arbeiteten am Mittwoch gemeinsam auf einer Baustelle in Nauders. Sie waren gegen 15 Uhr mit Bohrarbeiten an einer Stahlbetonwand beschäftigt. Während der ältere Arbeiter die Verankerungsbohrmaschine bediente, dürfte der jüngere laut Polizei Arbeiten am Bohrgestänge durchgeführt haben. Plötzlich geriet der 18-Jährige mit dem rechten Arm in das Bohrgestänge. Er erlitt dabei schwere Verletzungen am Unterarm und an der Hand.