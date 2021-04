Netflix dreht zwei „Knives Out"-Fortsetzungen mit Daniel Craig

Los Angeles – Die starbesetzte Krimikomödie "Knives Out - Mord ist Familiensache" mit Daniel Craig als Privatdetektiv erhält zwei Fortsetzungen. Netflix habe sich die Rechte an den beiden Produktionen gesichert, berichteten die Branchenblätter Variety und Hollywood Reporter am Mittwoch. Der Streamingdienst soll sich das über 400 Millionen Dollar kosten lassen, hieß es in Filmkreisen.