Rezepte zum Fest: Tiroler Food-Blogger verraten ihre liebsten Oster-Schmankerln

Süß oder deftig, Brunch oder Festmahl: Mit diesen Rezepten ist ein köstliches Osterwochenende gesichert. © Lisa Shelton/Marian Moschen

Von Klara Hürlimann

Innsbruck – Was wäre ein Fest ohne Schlemmen? Zum anstehenden Osterfest hat man dabei die Qual der Wahl: Kommt ein Klassiker auf den Tisch oder doch lieber etwas Extravagantes? Wird zur Feier des Tages die Kalorienbilanz mal hinten angestellt oder soll es doch lieber möglichst zuckerarm und „Low Carb" sein? So oder so: Erlaubt ist, was schmeckt und die Tage zu etwas Besonderem macht.

Die Entscheidung können wir natürlich nicht abnehmen, aber vielleicht etwas Inspiration liefern für köstliche Oster-Schmankerln. Dazu haben wir zwei Tiroler gefragt, die mit ihren Rezepten viele begeistern: Lisa Shelton, die hinter dem Blog „Koch mit Herz" steckt und gerade ihr zweites Kochbuch veröffentlicht hat, sowie Marian Moschen, der sich mit „Mann backt" einen Namen gemacht hat. Sie verraten, was bei keinem Osterfest fehlen darf.

Sowohl Lisa Shelton und Marian Moschen sind begeisterte Food-Blogger und haben mittlerweile mehrere Kochbücher veröffentlicht. © Lisa Shelton/Marian Moschen

➤ Lisa Shelton („Koch mit Herz"):

© Tyrolia

Mit den Stichworten „Clean Eating" und „Low Carb" beschreibt Lisa Shelton die Philosophie hinter ihrem Blog „Koch mit Herz", auf dem sie seit Jahren Ernährungs- und Gesundheitstipps gepaart mit passenden Rezepten teilt. Außerdem gibt die 31-Jährige ihr Wissen in Kochworkshops und Vorträgen weiter. Wichtig sind ihr wertvolle, meist regionale Zutaten, Zucker und Gluten dagegen vermeidet sie.

2018 brachte Shelton ihr erstes Kochbuch „Gesunde Wohlfühlküche“ heraus, heuer folgte das zweite: „Die schnelle low carb Küche für jeden Tag“. Darin sind 65 besonders einfache Low-carb-Rezepte zu finden, die auch in der Hektik des Berufs- und Familienalltags gelingen, betont die Autorin. Dazu kommen Meal-Prep-Tipps, die ebenfalls die tagtägliche Mahlzeitplanung erleichtern.

📚 Buch-Tipp „Die schnelle low carb Küche für jeden Tag“ ist im Tyrolia Verlag erschienen und um 20 Euro in jeder Buchhandlung sowie in Lisa Sheltons Onlineshop erhältlich.

Für den Osterbrunch:

🥞 Low carb Bananen Pancakes mit Schokosauce (zuckerfrei & glutenfrei)

🕔 Zeitaufwand: unter 15 Minuten

© LISA SHELTON

🛒 Zutaten für 8 Stück ➤ Für die Pancakes: 1 Banane, sehr reif

2 Eier (L)

etwas Zimt

2 EL Butter ➤ Für die Schokosauce: 100g Zartbitterschokolade, zuckerfrei

1 EL Butter ➤ Für das Topping: 1 Banane

optional: 1-2 EL Kakaonibs

optional: 1-2 EL low carb Knusper-Müsli

👩🏼‍🍳👨🏼‍🍳 Zubereitung:

Die Banane schälen und in eine Schüssel geben. Mit einem Pürierstab zu einem Mus zerkleinern. Dann die Eier und etwas Zimt hinzugeben und weiter pürieren.

Optional kannst du noch 1 bis 2 EL Erythrit oder Kokosblütenzucker dazu geben, wenn du die Pancakes süßer haben willst. Wenn du aber eine sehr reife Banane verwendest, sollte der Teig süß genug sein.

Zerlasse 1 EL Butter in einer großen, beschichteten Pfanne. Gieße dann vier separate Kreise in die heiße Butter und verstreiche diese zu Pancakes. Diese sollten sich nicht berühren.

Wende die Pancakes nach ca. 2 bis 3 Minuten, wenn diese auf der ersten Seite ausreichend gebräunt sind und sich leicht vom Pfannenboden lösen. Auch die zweite Seite goldbraun braten. Wiederhole den Vorgang mit dem restlichen Teig.

Schmelze währenddessen die Zartbitterschokolade mit der Butter in einem Topf oder in der Mikrowelle.

Vor dem Servieren die Pancakes mit ein paar Scheiben Bananen, etwas Schokosauce und optional ein paar Kakaonibs und etwas low carb Knusper-Müsli (Rezept siehe Blog oder Kochbuch) garnieren.

Für den Ostersonntag:

🍽️ Lammrücken Filet auf Kartoffel-Kohlrabi Püree mit Senf-Sahne Sauce und Spinat Salat

🕔 Zeitaufwand: unter 30 Minuten

© LISA SHELTON

🛒 Zutaten ➤ Für den Lammrücken: 4 Stück Lammrücken Filet

2 EL Dijon Senf

1 EL Rosmarin, gehackt

1 EL Lammgewürz deiner Wahl

2 EL Butterschmalz ➤ Für das Püree: 300 g Kartoffeln

100 g Kohlrabi

100 g Butter

1–2 TL Salz

etwas Muskatnuss

etwas Pfeffer ➤ Für die Senf-Sauce: 50 ml Weißwein

10 ml Gemüsebrühe

2 EL Dijon-Senf

2 Knoblauchzehen

1 TL Salz

50 ml Sahne

👩🏼‍🍳👨🏼‍🍳 Zubereitung:

Das Lamm am besten am Vortag marinieren. Reibe es dazu mit reichlich Dijon-Senf ein und bestreue es dann mit fein gehacktem Rosmarin und, wenn gewünscht, etwas Lammgewürz. Lagere es so über Nacht in einer luftdichten Glasdose im Kühlschrank.

Ebenfalls am Vortag solltest du die Kartoffeln kochen, um sie am nächsten Tag für das Püree verwenden zu können. Koche gerne eine größere Menge Kartoffeln und verwende sie in den nächsten Tagen auch noch für andere Gerichte.

Am selben Tag nun den Kohlrabi schälen, würfeln und für ein paar Minuten bissfest garen. Die Kartoffeln schälen, ebenfalls würfeln und die letzten 2 Minuten mit dem Kohlrabi garen, damit sie wieder warm sind.

Das Gemüse abseihen und durch eine Kartoffelpresse drücken. Reichlich Butter in einem Topf zerlassen und das Kartoffel-Kohlrabi-Püree sowie reichlich Salz, etwas Muskatnuss und Pfeffer dazugeben. Gut verrühren und dann die Hitze stark reduzieren.

Für das Lamm nun reichlich Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen und die marinierten Filets auf beiden Seiten für 5 Minuten scharf anbraten (Garstufe „medium“). Wenn du das Lamm „well done“ möchtest, einfach länger braten. Danach die Filets aus der Pfanne nehmen und in Alufolie wickeln.

Den Bratenrückstand mit Weißwein ablöschen und dann etwas Brühe dazugeben. Senf, gepresste Knoblauchzehen und Salz einrühren und bei Bedarf pürieren. Die Sauce für ein paar Minuten einkochen lassen und zum Schluss einen Schuss Sahne unterrühren.

Das Püree auf zwei Tellern verteilen und die Lammrücken-Filets darauf setzen. Mit der Senf-Sauce übergießen und direkt genießen.

➤ Marian Moschen („Mann backt"):

Bei „Mann backt" ist der Name Programm: Marian Moschen hat für so ziemlich alles, was gebacken werden kann, ein Rezept – von Brot bis Torten, von einfach bis ausgefallen und von der Hochzeit bis zum Osterfest. Neben seinem Blog hat der Zirler mittlerweile bereits mehrere Kochbücher veröffentlicht, unter anderem „Mann backt Heimat“ und „Mann backt Motivtorten".

Auch Oster-Schmankerln hat Moschen zahlreiche in petto, spontan fallen ihm jedoch „Zuckerreinkerl" ein – ein „Germteigerlebnis" und eine Erinnerung an Kärntenbesuche in der Kindheit, wie er erzählt. Eine weitere süße Osterleckerei mit Germteig, gefüllt mit Marillenmarmelade, überzogen mit Schokolade und bestreut mit Kokos, klingt schon nach einem Hit bei Kindern: „Gebackene Eisbären". Eine über 30 Jahre alte Rezeptidee, die den Hobby-Bäcker vollends überzeugt hat.

Wer sich auf der heimischen Terrasse fühlen will wie im Kärntenurlaub, sollte diese Zuckerreinkerl unbedingt nachbacken. Marian Moschen

Süßes Germteiggebäck für das ganze Osterwochenende:

🥧 Zuckerreinkerl

© Marian Moschen

🛒 Zutaten ➤ Für den Hefeteig: 500 g Mehl

20 g frische Hefe

250 ml lauwarme Milch

50 g Zucker

50 g Butter

1 Ei

2 Dotter

1 Prise Salz

1 EL Rum ➤ Für die Füllung: 150 g Butter

150 g Honig

100 g brauner Zucker

2 TL Zimt

20 ml Rum

👩🏼‍🍳👨🏼‍🍳 Zubereitung:

➤ Zubereitung des Teiges:

Milch, Zucker und Butter in einem Topf auf kleiner Flamme lauwarm erwärmen, bis sich die Butter aufgelöst hat. Wichtig: Nicht zu heiß, sonst sterben die Hefebakterien ab und der Teig geht nicht mehr auf!

Die Hefe in der Milch auflösen und in eine Rührschüssel geben. Das Mehl über die Milchmischung sieben, Ei, Dotter, Rum und Salz dazugeben.

Den Teig für 10 Minuten zu einem sehr glatten Teig kneten (lassen), zudecken und für 1 Stunde gehen lassen, bis sich das Volumen verdoppelt hat.

➤ Zubereitung der Fülle:

Alle Zutaten für die Fülle in einen Topf geben und bei mittlerer Hitze langsam zum Köcheln bringen. 2-3 Minuten kochen lassen, dann vom Herd nehmen und leicht überkühlen lassen.

➤ Fertigstellen der Zuckerreinkerl:

Den Germteig in 80 g bis 100 g große Portionen aufteilen und daraus Kugel formen. 8 bis 10 ofenfeste Schüsseln ø10cm befetten und bemehlen und das Backrohr auf 195°C Ober-/Unterhitze vorheizen.

Die Kugeln nun sehr dünn ausrollen, und sehr großzügig mit der Fülle einstreichen. Dann so einrollen, dass die Fülle nicht herausgedrückt wird. Die nun entstanden Rollen wiederum zu Schnecken formen und in die Schüsselchen legen.

Die übrige Fülle oben auf die Reinkerl träufeln und dann alles nochmal 10 bis 20 Minuten gehen lassen. Die Reinkerl für 15 bis 20 Minuten goldgelb backen, 5 Minuten überkühlen lassen und dann aus den Förmchen stürzen.

🥧 Gebackene Eisbären

© Marian Moschen

🛒 Zutaten 1050 g glattes Weizenmehl

1 frischer Würfel Germ (42 g)

150 g Staubzucker

150 g weiche Butter

450 ml Milch

Prise Salz

Fein geriebene Schale von 1/2 Zitrone

Saft von 1/2 Zitrone

3 Eier Gr. L

2 Dotter

Marillenmarmelade

100 g Zartbitterkuvertüre

Kokosflocken

👩🏼‍🍳👨🏼‍🍳 Zubereitung:

Das Mehl in eine Schüssel geben und die Hefe darüber zerbröckeln. Alle anderen Zutaten dazugeben. Richtig gelesen: Keine Milch erwärmen und kein Dampfl. Wirklich einfach alle Zutaten zusammen in die Schüssel geben.

Die Zutaten 10 bis 15 Minuten zu einem glatten Teig verkneten (lassen). Diesen Teig ca. 1 Stunde abgedeckt gehen lassen, bis sich das Volumen verdoppelt hat.

Nach der Gehzeit den Teig in 130 bis 150g große Portionen aufteilen (ca. 10 Stangen). Diese Teigportionen zuerst länglich formen, dann flach drücken. In die Mitte länglich etwas Marillenmarmelade füllen und den Teig außen herum verschließen.

Die Teigstangen rundlich ausformen und mit etwas verquirltem Ei einstreichen. Das Backrohr auf 175°C Ober-/Unterhitze vorheizen und währenddessen die Teigstangen noch gehen lassen.