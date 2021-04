Menschenansammlung am Innrain aufgelöst: 57 Personen angezeigt

Das frühlingshafte Wetter lockte in den vergangenen Tage zahlreiche Menschen ins Freie. Viele trafen sich an der Innpromenade (Foto vom Dienstag).

Innsbruck – Warme Frühlingstemperaturen und die aktuellen Corona-Maßnahmen scheinen sich nicht gut zu vertragen. Wie auch in den Tagen zuvor war die Innpromenade am Mittwoch im Bereich der Franz-Gschnitzer-Promenade und hinter dem Universitätsgebäude gut besucht – und das bis in die Abendstunden. Schließlich langten mehrere Beschwerden über laut feiernde Menschen bei der Polizei ein. Beim Eintreffen der Beamten um 20.10 Uhr tummelten sich insgesamt 400 bis 500 Personen auf den Grünflächen und der Innmauer.