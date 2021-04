Erster Hubschrauberflug auf dem Mars soll am 11. April starten

St. John's – Er ist 1000 Kilogramm schwer und so groß wie ein Kleinwagen: Der Mars-Rover "Perseverance", der bereits am 18. Februar auf dem Mars gelandet ist. Mit an Bord ist erstmals in der Geschichte der Mars-Missionen ein Hubschrauber namens "Ingenuity". Dieser soll, wenn alles nach Plan läuft, am 11. April in die etwas anderen Lüfte des Mars steigen, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA am Mittwoch mit.