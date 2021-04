Zeugenaufruf: 71-Jährige bei Kollision von Pkw und Lkw am Innrain verletzt

Innsbruck – Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Innsbruck sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 13.35 Uhr war eine Pkw-Lenkerin (74) am Innrain in nordöstliche Richtung unterwegs. Etwa auf Höhe des Hauses Nummer 9 wechselte sie auf den linken Fahrstreifen – zur selben Zeit tat dies auch ein Lkw-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Laster dem Auto hinten auffuhr.