Ex-ÖSV-Langläufer Baldauf und Hauke erneut in Innsbruck vor Gericht

Innsbruck – Die beiden ehemaligen Skilangläufer Dominik Baldauf und Max Hauke stehen am Freitag kommender Woche erneut in Sachen Doping vor dem Innsbrucker Landesgericht. Der Oberste Gerichtshof (OGH) hatte in beiden Fällen jeweils zwei Anklagepunkte aufgehoben. Diese Anklagepunkte müssen nun noch einmal vor dem Landesgericht Innsbruck verhandelt werden.