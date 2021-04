Mazda zeigt, dass kleiner feiner sein kann

Für das neue Modelljahr wurde auch das 121-PS-Aggregat grundlegend überarbeitet. Es ist ein Vierzylinder. Ein Zweiliter. Dies in Zeiten, in denen sich die Konkurrenz auf drei Zylinder und halb so viel Hubraum beschränkt. Allein dies hebt den Mazda in eine höhere Klasse. Ausgezeichnete Laufkultur, Drehfreude und vibrationsarmer Lauf prägen den Vierzylinder. Durch die lastabhängige Abschaltung von zwei Zylindern konnte der Verbrauch auf oder unter das Niveau der Dreizylinder-Turbos gedrückt werden. Im TT-Test waren es 6,7 Liter. Einzig beim Anfahren benötigt der Vierzylinder gerne etwas mehr Gas. Erst in Bewegung, fährt sich der CX-3 außerordentlich erwachsen. Dazu trägt das ausgewogene und dennoch recht sportlich abgestimmte Fahrwerk und die gute Karosseriedämmung bei. Ein fein gemachtes, kompaktes Auto, das richtig gut in die Zeit passt also. Ob es der „100 years“ für 31.190 Euro sein soll, ist reine Geschmacksfrage.