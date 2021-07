Hyundai schielt wieder aufs Nutzfahrzeuggeschäft

Wien – Still und heimlich verabschiedete sich die Korea-Marke in den vergangenen Jahren von ihren Nutzfahrzeugablegern hierzulande. Wer auf der Importeurs-Homepage Ausschau hält nach dem Starex oder dem H-1, wird nicht mehr fündig. Doch einmal mehr will Hyundai im Nutzfahrzeuggeschäft Fuß fassen – nur so sind die jüngsten Aussendungen zu interpretieren, die sich ausnahmsweise nicht um Elektrofahrzeuge oder Sport Utility Vehicles drehten.