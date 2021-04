Betonstiege brach zusammen: Frau (62) lebensgefährlich verletzt

Bramberg – In Bramberg am Wildkogel (Pinzgau) ist am Donnerstag eine 62-Jährige von einer abgestürzten Betonstiege begraben und lebensgefährlich verletzt worden. Die Einheimische hatte gemeinsam mit ihrem Enkelsohn (14) auf der Hausbaustelle der Familie mitgeholfen. Als die beiden die Schalung und die Steher der bereits vor rund drei Wochen eingeschalten Wendelstiege im Untergeschoß entfernten, brach die Betonstiege als Ganzes herab, drehte sich und verschüttete die Frau.