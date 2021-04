Buchungen für Sommerurlaub in Lignano laufen bereits heiß

Dank der Möglichkeit, die Buchungen bis wenige Tage vor der Ankunft abzusagen, haben viele sonnenhungrige Urlauber bereits ihren Sommerurlaub an der Adria gebucht.

Lignano – Trotz Pandemie und unsicheren Prognosen für die nächsten Monate haben die Österreicher bereits begonnen, ihren Urlaub in Norditalien zu buchen. Dank Flexibilität und der Möglichkeit, die Buchungen bis wenige Tage vor der Ankunft ohne Konsequenzen abzusagen, haben viele sonnenhungrige Urlauber bereits ihren Sommeraufenthalt in Lignano, Grado und Bibione reserviert, berichteten lokale Medien in Friaul.