Nach FFP2-Skandal: Lenzing übertrug Anteile von Hygiene Austria an Palmers

Wien, Lenzing – Der börsennotierte Faserhersteller Lenzing ist aus dem Joint Venture mit Palmers zur Maskenproduktion, der Hygiene Austria, ausgestiegen. Per Ende März wurden alle Lenzing-Anteile an der Hygiene Austria an Palmers übertragen, teilte Lenzing am Freitag mit. Lenzing hatte 50,1 Prozent, Palmers 49,9 Prozent an der Hygiene Austria gehalten. Nun gehöre die Gesellschaft zu 100 Prozent Palmers, sagte der Lenzing-Sprecher zur APA.