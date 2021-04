Mopedlenker (16) im Zillertal von Traktor erfasst und schwer verletzt

Hart im Zillertal – Im Zillertal hat sich am Freitagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 23-Jähriger bog gegen 17.35 Uhr in Hart mit seinem Traktor in die Landesstraße ein. Dabei übersah der Österreicher laut Polizei einen aus Richtung Fügen kommenden Mopedlenker. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der 16-jährige Mopedfahrer aus Deutschland stürzte und blieb nach wenigen Metern am Straßenrand liegen. Er wurde schwer verletzt.