Behörde: Stau am Suezkanal dürfte sich am Samstag auflösen

Kairo – Der Stau von Schiffen nach der Havarie eines Containerschiffes im Suezkanal dürfte sich nach Angaben der Kanalbehörde in Kürze auflösen. An diesem Samstag würden die letzten 61 wartenden Schiffe die Wasserstraße von beiden Seiten her passieren, teilte Osama Rabie, der Chef der Kanalbehörde SCA, mit. Dann sei der Stau der 422 Schiffe aufgelöst, die seit dem Auflaufen der "Ever Given" den Kanal nicht hätten durchfahren können.