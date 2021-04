Polizei beendete Corona-Party mit 17 Feiernden in Pfaffenhofen

Pfaffenhofen – In der Nacht auf Samstag, gegen 00.30 Uhr, wurde die Polizei Telfs wegen Lärms in Pfaffenhofen alarmiert. In einem Objekt außerhalb des Ortsgebietes wurden von den Beamten 17 Feiernde vorgefunden. Drei der überwiegend jungen Erwachsenen flüchteten, als sie die Beamten bemerkten.