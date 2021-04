„Friends“-Wiedersehen wird kommende Woche gedreht

„Friends“ dreht sich um das Leben einer Gruppe junger Freunde in New York.

Los Angeles – Fans der Kultserie „Friends“ mussten wegen der Corona-Pandemie länger als gedacht auf das geplante Wiedersehen mit den Serienstars Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer und Matthew Perry warten. Doch nun gibt es einen Drehtermin, wie Schwimmer am Freitag per Videoschaltung in der britischen „The Graham Norton Show“ verriet. Kommende Woche werde er in Los Angeles erstmals seit vielen Jahren seine Co-Stars treffen.