Strategie erneut angepasst: Land Tirol plant neun weitere Impfstraßen

Innsbruck – Die Diskussionen über Impfgeschwindigkeit und Reihung haben zuletzt auch die Tiroler Politik intensiv beschäftigt. Außerdem beklagen die niedergelassenen Ärzte, dass sie zu wenig Impfstoff erhalten. Am Samstag sickerte durch, dass das Land jetzt seine Impfstrategie neuerlich anpasst. Im April sollen bekanntlich alle über 65 Jahre zumindest eine erste Impfung erhalten haben. Als Impfstellen dienen hier Ordinationen von niedergelassenen Ärzten sowie Impfstationen, die in Krankenanstalten und Servicestellen der Österreichischen Gesundheitskasse eingerichtet wurden.

Ab Mai/Juni kommen dann gereiht nach Alter und gegebenenfalls Risikofaktoren die unter 65-Jährigen dran sowie Personal in Schlüsselpositionen und kritischer bzw. notwendiger Infrastruktur. In den vergangenen Tagen hat die Landesgesundheitsdirektion dafür einen Umsetzungsplan ausgearbeitet, für die Gesamtbevölkerung ist deshalb die Errichtung von Impfzentren geplant. Um ein möglichst breitflächiges Impfangebot zu schaffen und eine effiziente und schnellstmögliche Impfung für eine große Bevölkerungsgruppe sicherstellen zu können, wie es heißt. 446.174 Tiroler von 16 bis 65 Jahre kommen dafür in Frage.

Zusätzlich werden wie bisher in den Spitälern sowie bei den niedergelassenen Ärzten Impfungen durchgeführt. Darüber hinaus wollen 143 Betriebe in Tirol Impfaktionen anbieten. Bereits am 12. April sollen die neuen Impfzentren stehen. Neben dem Impfzentrum in der Innsbrucker Messehalle sind Standorte in Landeck (Stadtsaal), Imst (Stadtsaal), Haiming (Oberlandsaal), Telfs (Sportzentrum), Kitzbühel (Eishalle), Kufstein (Arena), Kundl (Gemeindesaal), Lienz (Dolomitenhalle) und Reutte (Sporthalle) vorgesehen. Für das jeweilige Impfzentrum wollen Land und Gemeinden Freiwillige aus dem freiberuflichen Bereich (niedergelassene Ärzte) ansprechen, um die Personalkapazitäten zu stemmen.