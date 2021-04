Wohin geht die Reise für Wattens? Zuerst spielen, dann reden

Ihr Saisonziel, nämlich den Klassenerhalt, hat die WSG Tirol längst erreicht und vor zwei Wochen im Tivoli nach dem 1:1 gegen Rapid mit einer „Kabinen-Party“ auch dementsprechend gefeiert. So viel ist schon vor den zehn verbleibenden Saisonspielen in der Bundesliga-Meistergruppe klar. Womit wir bei der entscheidenden Frage angekommen wären: Und was kommt jetzt?