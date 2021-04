Auto überschlug sich bei Steinberg am Rofan: Lenker schwer verletzt

Steinberg am Rofan – Ein Autolenker war am Ostersonntagabend auf der Steinbergstraße (L221) von Achenkirch kommend in Richtung Steinberg am Rofan unterwegs. Gegen 21.38 Uhr kam der Wagen des 30-Jährigen plötzlich über den linken Fahrbahnrand hinaus auf die steile Böschung. Das Auto touchierte zwei Bäume, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen.