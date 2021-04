Die Inn-Äsche: So wird der Tiroler Ur-Fisch vor dem Aussterben gerettet

Beim ersten Blick in den Aufzuchtkanal in der Fischzuchtanlage TirolFisch mit den darin schwimmenden Fischen ist die Enttäuschung groß. "Was, so klein sind sie?", fragt der Laie verblüfft. Zumal heute der bedeutende Tag in die gefährliche Freiheit für diese Inn-Äschen ist. Nach einem Jahr mühevoller Aufzucht zappeln allerdings nur "Fischlein" im Kescher von Franz Schmitzberger.