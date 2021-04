1:2-Niederlage in Linz: Rückschlag für den FC Wacker im Aufstiegskampf

Wacker-Stürmer Ronivaldo konnte sich in Linz nicht entscheidend durchsetzen.

Linz – Für die beiden Anwärter auf den Aufstieg in die Bundesliga hat es am Montag in der 21. Runde der 2. Liga Niederlagen gesetzt. Austria Klagenfurt verlor daheim gegen Spitzenreiter Lafnitz 0:2, Wacker Innsbruck kassierte bei Blau Weiß Linz eine 1:2-Niederlage nach 1:0-Führung.