Neue Lavaströme auf Island durch Erdrisse in Vulkangebiet

Reykjavik – Das Gebiet um einen lavasprudelnden Krater auf Island ist um ein weiteres Naturspektakel reicher: In der Nähe des ursprünglichen Ausbruchortes südwestlich von Reykjavik haben sich über Ostern zwei neue Erdrisse geöffnet, aus denen nun ebenfalls glühende Lava an die Erdoberfläche gelangt.

© Icelandic Department of Civil Protection and Emergency Management

Fotos zeigten, wie der orange eingefärbte Himmel über dem Vulkangebiet noch in vielen Kilometern Entfernung zu erkennen war. Nach Tagesanbruch nahm das Leuchten ab, während es weiterhin aus den Rissen dampfte. Eine RUV-Reporterin an Ort und Stelle schaffte es aus dem Auto heraus gar, beide Ausbrüche auf einmal ins Bild zu bekommen - vor sich einen der neuen Risse, den alten Ausbruch im Tal Geldingadalir im Rückspiegel. Ihren Angaben zufolge befanden sich am Montagabend nur noch Reporter und Einsatzkräfte in dem Gebiet. Zuvor hatten sich nach RUV-Angaben etwa 400 bis 500 Menschen in der Gegend befunden, ehe sich die Erde ein weiteres Mal geöffnet hatte.