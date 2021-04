Spannende Tage im U-Ausschuss: Blümel und Ibiza-Detektiv Julian H. geladen

Nach Blümel sind die Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit bei der ÖBAG, Melanie Laure und der ehemalige Kabinettschef von Blümel, Albert Posch, geladen. Letzterer leitet mittlerweile den Verfassungsdienst im Bundeskanzleramt. Von Laure, die damals unter Minister Hartwig Löger (ÖVP) im Finanzministerium war, erwarten sich die Fraktionen Einblick in die Vorgänge rund um die Ausschreibung des ÖBAG-Vorstandspostens Ende 2018, von Posch in die internen Abläufe der türkis-blauen Regierung.

Am Donnerstag ist dann Julian H. an der Reihe, der sich aktuell wegen des Vorwurfs der Erpressung und mutmaßlicher Drogendelikte in Untersuchungshaft befindet. Der Privatdetektiv, für den die Unschuldsvermutung gilt, hatte bereits im deutschen Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Bilanzskandal ausgesagt und dabei in einer geheimen Sitzung Verstrickungen des Wirecard-Managements mit der FPÖ und der ÖVP angedeutet. Die Fraktionen werden ihn aber auch zur Genese des Ibiza-Videos und zu möglichen Hintermännern befragen.