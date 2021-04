Geldtasche fiel in Brixlegg von Auto: Tageslosung verschwunden

Brixlegg – In einem Fall von Fundunterschlagung in Brixlegg bittet die Polizei um Hinweise auf den Verbleib einer vierstelligen Summe. Wie die Exekutive berichtet, legte ein 38-Jähriger am vergangenen Samstag (3. April) gegen 22 Uhr auf einem Parkplatz in der Innsbrucker Straße seine Kellnergeldtasche samt Tageslosung auf sein Auto, während er die Wechselkennzeichen wechselte. Im Anschluss vergaß der Mann die am Auto liegende Geldtasche und fuhr nach Radfeld. Die vom Heck gerutschte Kellnergeldtasche wurde später zwar wiedergefunden, von der Tageslosung in Höhe von mehr als 1000 Euro fehlte jedoch jede Spur. Die Polizei Kramsach bittet unter Tel. 059133/7213 um Hinweise. (TT.com)