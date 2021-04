Liverpools letzte Titelchance schwindet: Klopps doppelter Ärger in Madrid

Madrid – Die Revanche für das Finale von Kiew ist missglückt, und die letzte Titelchance rückt für den englischen Fußballmeister FC Liverpool in weite Ferne. Trotz der bitteren 1:3-Niederlage bei Real Madrid – genau wie im Champions-League-Finale 2018 – hat Jürgen Klopp die Hoffnung auf das Erreichen des Halbfinals aber noch nicht aufgegeben. „Ich weiß nicht, ob wir es schaffen können“, sagte der Coach am Dienstag zurückhaltend mit Blick auf das Rückspiel nächste Woche, „aber ich kann versprechen, dass wir alles versuchen werden.“

In der Vergangenheit war die Klopp-Elf für Fußballwunder in Anfield berühmt, darunter das legendäre 4:0 gegen den FC Barcelona 2019 nach einer 0:3-Hinspielpleite. In der derzeitigen Verfassung der Reds scheint so ein Ergebnis jedoch unrealistisch. „Wir müssen viel besser spielen als heute“, sagte Klopp. „Und wir können besser spielen.“