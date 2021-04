Auto stürzte in Fiss 40 Meter ab: Lenker blieb unverletzt

Fiss – Großes Glück im Unglück hatte am Mittwochvormittag ein 38-jähriger Autofahrer bei einem Unfall in Fiss. Der Mann fuhr gegen 11 Uhr auf der L19 von Fiss kommend talwärts in Richtung Ried und bog in einen Feldweg ein. Aufgrund der winterlichen Verhältnisse kam das Auto jedoch links über den Weg hinaus. Das Fahrzeug geriet ins Rutschen, stürzte etwa 40 Meter weit über steiles Gelände ab und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Der 38-Jährige blieb dabei unverletzt.