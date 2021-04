Mbappe-Doppelpack und Effizienz: PSG feierte 3:2-Sieg in München

Bayern-Coach Hansi Flick schickte im Schneetreiben von München wieder die Erfolgself von Leipzig aufs Feld, neuerlich bot er Choupo-Moting im Sturm auf. Prompt klopfte der Ersatzmann des verletzten Goalgetters Robert Lewandowski schon in der zweiten Minute an der Lattenoberkante an, die Führung jedoch schnappte sich PSG. Neymar bekam von den Bayern nur Begleitservice und legte schließlich auf Mbappe ab, dessen Schuss durch die Beine von Tormann Manuel Neuer hinter die Linie rutschte.

Die Bayern drängten auch nach dem Seitenwechsel, Navas griff mehrmals ein - u.a. bei einem satten, aber zu unpräzisen Versuch von Alaba (53.). Nach einer Stunde aber war dann spiegelbildlich zum ersten Tor Müller per Kopf zur Stelle und schien den Weg zum Sieg geebnet zu haben. Doch es triumphierte die Effizienz der Gäste, die den offenen Raum perfekt nutzten, Mbappe machte den Sack zu. Die Bayern liefen erneut an, blieben aber so wie Alaba bei einem Schuss knapp am langen Eck vorbei (85.) glücklos.