Prominentes zum Gin Tonic Tag: Wie wär's mit einem Arnautovic Tonic?

Der Spirituosen-Genuss der Stunde ist aber ganz klar der Gin, getrunken in Kombination meist mit Tonic-und deshalb steigt gefühlt jede Woche ein Promi in das Geschäft mit Wacholderschnaps ein. Am kommenden Donnerstag ist die ehemalige Abfahrtsolympiasiegerin Michaela Dorfmeister an der Reihe. Die Niederösterreicherin wird zusammen mit dem österreichischen Gin-Hersteller Rick Gold ihre Kreation der Öffentlichkeit vorstellen. Das Risiko nach einem Einkehrschwung mit dem Dorfmeister-Gin hält sich in Grenzen, denn er ist alkoholfrei.