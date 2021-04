14-jähriger Autofahrer lieferte sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Reinsberg – Ein 14-jähriger Pkw-Lenker hat sich am Dienstagabend in Reinsberg (Bezirk Scheibbs) eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Jugendliche wollte sich einer Kontrolle entziehen und raste mit bis zu 140 km/h über Landstraßen davon. Nach mehr als drei Kilometern kam er mit dem Auto in eine Wiese ab und blieb im Schlamm stecken. Der 14-Jährige wurde angezeigt.