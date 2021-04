Gut zu wissen: Wie der April immer öfter macht, was er will

Plus

So manch Metereologe würde sich im April wohl am liebsten die Haare raufen. Sonne, Schnee, warme und eiskalte Temperaturen geben sich in diesem Monat die Klinke in die Hand. Wir klären, was es über das launische Wetter im April zu wissen gibt, was normal ist und was nicht und warum nicht nur der Frost für die Schäden an den Pflanzen verantwortlich ist.