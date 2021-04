Von Reste-Essen bis Gin-Genuss: Eine Woche voller „Gaumenfreuden"

nach dem Osterfest ist vor dem... Reste-Essen. Der Kühlschrank ist zwar noch vom ausgiebigen Kochen und Backen am Wochenende gefüllt, gleichzeitig muss aber dringend frischer Wind in den Speiseplan: Wer sich an hartgekochten Eiern sattgesehen und -gegessen hat, versteckt sie also – ganz im Sinne von Ostern – in einer gefüllten Tortilla. Und aus dem übrig gebliebenen Osterschinken werden köstliche Gnocchi à la Carbonara, die fast ein bisschen nach Italien-Urlaub schmecken.