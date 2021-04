Sloweniens Premier attackiert ARD-Journalisten auf Twitter

Ljubljana – Sloweniens Premier Janez Jansa hat sich auf Twitter wieder einmal auf einen ausländischen Journalisten eingeschossen. Offenbar missfallen hat Jansa ein Bericht der ARD über die Pressefreiheit in Slowenien. Den in Wien ansässigen ARD-Korrespondenten, Nikolaus Neumaier, beschuldigte er "Zensur im Stil von Prawda oder Der Stürmer" zu betreiben. Der Chefredakteur des Bayerischen Rundfunks (BR), Christian Nitsche, wies Jansas Äußerungen als "böswillig diffamierend" zurück.

Nitsche nannte Jansas Vorwürfe am Donnerstag "völlig haltlos". "Der inakzeptable Geschichtsvergleich ist zugleich ein Versuch, unabhängigen Journalismus zu diskreditieren", erklärte er laut Nachrichtenagentur dpa. Nikolaus Neumaier arbeitet seit Oktober 2020 als Auslandskorrespondent im ARD Studio Wien. Er berichtet aus Österreich, Ungarn und den Balkanstaaten, aus insgesamt zwölf Ländern, unter anderem auch für den BR.

Jansa hatte dem Journalisten vorgeworfen, aus seinem Beitrag fast alle Gesprächspartner herausgenommen zu haben, die mit seiner "einseitigen Agenda" nicht einverstanden gewesen seien. "Eine Schande für die ARD", twitterte der slowenische Regierungschef am gestrigen Mittwoch. Der TV-Bericht wurde am 31. März in den ARD-Tagesthemen ausgestrahlt, Jansa reagierte mit seiner Kritik auf einen Tweet des Journalisten, der zuvor die Berichterstattung aus Slowenien angekündigt hatte.