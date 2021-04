Flüchtlinge: Abschiebungen per Charter nach Russland durchgeführt

Wien – In einer von Österreich organisierten Charter-Rückführung sind am Donnerstag 15 Personen nach Russland abgeschoben worden (davon elf aus Österreich und vier aus Belgien). Es habe sich ausschließlich um Personen mit rechtskräftig negativ abgeschlossenem Asylverfahren gehandelt, so das Innenministerium in einer Aussendung.