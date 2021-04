Größte antike Stadt Ägyptens in Luxor entdeckt

Luxor – Sensationsfund in Ägpten: Archäologen haben bei Ausgrabungen in Luxor eine 3000 Jahre alte Stadt entdeckt. Es handle sich dabei um die größte antike Stadt, die jemals in Ägypten gefunden wurde, erklärte der Leiter der Mission, Sahi Hawass, in einer Mitteilung. Die Siedlung stamme aus der Zeit des Königs Amenophis III., der von etwa 1391 bis 1353 v. Chr. im Alten Ägypten herrschte. Das belegen dem Archäologen zufolge auch ausgegrabene Gegenstände wie Lehmziegel mit Siegeln des Pharaos.