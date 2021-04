Ösi-Trainerduell Hütter gegen Glasner im deutschen Bundesliga-Schlager

Eintrachts Adi Hütter und Wolfsburgs Oliver Glasner machten sich durch ihre herausragende Arbeit in dieser Saison bei der Konkurrenz begehrt.

Frankfurt – Das Duell der beiden österreichischen Trainer in der deutschen Bundesliga ist das Topspiel am Wochenende. Der Vorarlberger Adi Hütter empfängt mit Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr) den VfL Wolfsburg unter dem Oberösterreicher Oliver Glasner. Sowohl die viertplatzierte Eintracht als auch der auf Rang drei liegende VfL sind mit sieben bzw. elf Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund klar auf Kurs Champions League.