Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses im Zillertal fing Feuer

Die Ursache für den Brand im Dachstuhl des Hauses in Laimach ist noch unklar.

Laimach – Unsanft aus dem Schlaf gerissen, wurden in der Nacht auf Samstag die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Laimach. Der Dachstuhl stand gegen 1.45 Uhr in Flammen.