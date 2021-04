Der Winter schlägt zurück: Ab Montag erneut Kälte und Schnee in Tirol

Am Montag zieht nach dem Zusammenbrechen des Föhns bereits in den frühen Morgenstunden eine markante Kaltfront von Westen her auf. In Verbindung mit einem Tief über Oberitalien gibt es dann am Vormittag in ganz Tirol verbreitet Regen und Schneefall. Die Schneefallgrenze sinkt bis zum Abend von Nordwesten auf 500 bis 1000 Meter. Am Hauptkamm und am Brenner sowie im Wipptal kann es zeitweise auch kräftig schneien. In Osttirol ist es ganztags trüb und nass mit mäßigem Regen. Mit der Kaltfront frischt mäßiger bis lebhafter Westwind auf. Die Temperaturen kommen nach frostigem Tagesstart über maximal zehn Grad am Nachmittag nicht hinaus.