Leader Salzburg schüttelte Verfolger Rapid mit klarem 3:0-Sieg ab

Red Bull Salzburg ist dem neuerlichen Gewinn des Meistertitels am Sonntag einen großen Schritt nähergekommen. Die "Bullen" feierten im Bundesliga-Schlager gegen Rapid einen 3:0-Auswärtssieg und liegen damit acht Runden vor dem Ende der Meistergruppe sieben Punkte vor dem ersten Verfolger aus Wien-Hütteldorf. Die Treffer erzielten Andre Ramalho (36.) und Karim Adeyemi (93., 95.).

Die Partie stand für Rapid von Beginn an unter einem schlechten Stern. Salzburg verzeichnete bereits in der zweiten Minute den ersten Abschluss, als ein Kopfball von Patson Daka relativ knapp das Ziel verfehlte. Wenige Sekunden später krachten Ercan Kara und Filip Stojkovic mit den Köpfen aneinander - Stojkovic musste kurz danach ausgetauscht werden, Kara spielte zwar mit Turban weiter, blieb aber bis zu seiner Auswechslung in der 68. Minute wirkungslos.