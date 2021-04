71-Jähriger bei Arbeitsunfall in Reith im Alpbachtal schwer verletzt

Reith im Alpbachtal – Ein 71-Jähriger hat sich am Sonntag in Reith im Alpbachtal schwer am Unterschenkel verletzt, als er mit einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine Erde umschichtete. Wie die Polizei berichtet, setzte sich der sogenannte Hanggeräteträger gegen 17 Uhr aus bislang unbekannter Ursache plötzlich selbstständig in Bewegung und fuhr über den linken Fuß des Mannes.