24-Jähriger stach in Vorarlberg völlig grundlos auf Frau ein

Bregenz – Ein 24-jähriger Mann hat am Sonntagabend in Hard, Bezirk Bregenz, offenbar völlig grundlos mit einem Messer auf eine 27-jährige Frau eingestochen. Das Opfer spazierte gemeinsam mit einer anderen Frau gegen 22:20 Uhr auf der Landstraße im Bereich des Gasthofs Sternen, als sich der 24-Jährige mit einem Rad von hinten näherte und im Vorbeifahren zustach. Anschließend flüchtete der Mann, der in Hard wohnt und Schweizer Staatsbürger ist, in Richtung Fußach.