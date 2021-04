Ein Jahr nach „Hell": Neues Ärzte-Album erscheint im Herbst 2021

Wien, Berlin – Die Website der deutschen Band Die Ärzte war in letzter Zeit nicht mehr normal zugänglich. Die Zeichnung einer Schnecke überdeckte die ganze Seite. Nun hat eben diese Schnecke eine Botschaft für alle Fans : "Was hat 19 neue die ärzte-lieder & erscheint im Herbst?"

Nach "Hell" (2020) kommt somit im Herbst 2021 ein neues Album und damit das nächste Kapitel in der illustren Karriere des Trios. Überraschend früh, so mussten die Fans vorher acht Jahre auf neue Musik warten. Das Album "Hell" aus dem Vorjahr landete in Deutschland auf Platz 1 und in Österreich auf Platz 2 der Charts.