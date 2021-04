Pöltl feierte mit den San Antonio Spurs einen ungefährdeten Sieg in Orlando

Orlando (Florida) - Die San Antonio Spurs haben am Montag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) einen ungefährdeten 120:97-Sieg bei Orlando Magic gefeiert. "Wir waren im zweiten Spiel in zwei Tagen frisch und haben die Partie von Beginn an kontrolliert", ließ Jakob Pöltl wissen. Der 25-jährige Center aus Wien steuerte je sechs Punkte und Rebounds, zwei Assists sowie je einen Steal und Block in 23:43 Einsatzminuten bei.

Die Spurs lagen beim Vorletzten der Eastern Conference ab dem 16:13 in der 8. Minute immer voran. Die Führung wuchs im Spielverlauf bis auf 30 Punkte an. Alle 14 von Coach Gregg Popovich aufgebotenen Spieler trugen sich als Scorer ein. Erfolgreichster Werfer war einmal mehr DeMar DeRozan (19). Die Texaner bleiben vorerst in Florida. Am Mittwoch gastieren sie bei den Toronto Raptors, die in dieser Saison ihre Heimspiele in Tampa austragen.