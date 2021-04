Kranke Politiker waren lange ein Tabu

Wien – Politikerrücktritte aus Gesundheitsgründen wie nun jener von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sind in Österreich noch immer eine Seltenheit. Lange waren Erkrankungen tabuisiert und wurden geheim gehalten, etwa das Nierenleiden von Bundeskanzler Bruno Kreisky (SPÖ), das ihn Anfang der 1980er-Jahre regelmäßig zur Dialyse zwang. Außenminister Alois Mock (ÖVP) versuchte seine Parkinson-Erkrankung zu verheimlichen. Erst in den letzten Jahren hat sich das geändert.

Anschober war hingegen immer offen mit dem Druck umgegangen, den hohe Politikerpositionen mit sich bringen. Im Herbst 2012 begab er sich wegen Burnouts für mehrere Monate in Krankenstand und sprach auch offen darüber. Sein nunmehriger Rückzug habe nichts damit zu tun, betonte er am Dienstag, sondern sei auf generelle Überarbeitung in seiner Position als Gesundheitsminister in der Corona-Krise zurückzuführen. (APA)