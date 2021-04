Iran sieht nach Angriff keine Auswirkungen auf Wiener Atomgespräche

Teheran – Nach einem mutmaßlichen Angriff auf die Atomanlage Natanz im Iran sieht die Führung in Teheran keine Auswirkungen auf die laufenden Bemühungen um eine Rettung des internationalen Atomabkommens. "Wir bleiben bei unserer Linie: Der Vorfall in Natanz erschwert nur die Verhandlungen", sagte Außenminister Mohammad Javad Zarif am Dienstag in Teheran bei einem Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow.