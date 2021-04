Schieder neuer Großbritannien-Berichterstatter im EU-Parlament

Die EU hat zuletzt von Großbritannien einen "glaubhaften Fahrplan" für die Umsetzung der Vereinbarungen für Nordirland im Brexit-Abkommen verlangt. Das Nordirland-Protokoll sieht vor, dass einige Regeln des EU-Binnenmarkts für die britische Provinz Nordirland weitergelten. Dies soll Kontrollen an der Grenze zum EU-Staat Irland überflüssig machen, allerdings ist damit eine Warengrenze zwischen Nordirland und dem übrigen Großbritannien entstanden. Auch weil in Nordirland teils Supermarktregale leer blieben, hatte London einige Regelungen einseitig aufgehoben. Dagegen geht die EU juristisch vor.

"Der britische Vertragsbruch in Nordirland setzt die mühsam errungene Einigung aufs Spiel, und wieder einmal läuft uns die Zeit davon. Die britische Seite muss sich an die Vereinbarungen halten", forderte Schieder. "Angesichts der brandgefährlichen Situation in Nordirland darf Premierminister Johnson den Brexit-Streit nicht weiter eskalieren." Ungeachtet aller Appelle zum Stopp der Gewalt ist es in Nordirland zuletzt wieder zu Ausschreitungen gekommen.