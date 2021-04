Grün, grün, grün ist alles, was man sieht

Frühlingserwachen. Endlich kommt wieder Bewegung ins Leben und Farbe in die Landschaft. Alles wächst – in den frischesten Grüntönen, die die Natur zu bieten hat. Welch' Freude für die Augen nach den weißen Wintermonaten. Fast könnte man meinen, dass Grün die Lieblingsfarbe aller Menschen sein muss. Und siehe da: "Diejenigen, die Grün sehr gerne mögen, verbinden die Farbe ganz stark mit den leuchtenden, strahlenden Grüntönen des Frühlings", sagt Martina Messner, Designlehrerin und Farbexpertin an der HTL in der Innsbrucker Trenkwalderstraße.