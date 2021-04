Tödlicher Auffahrunfall auf der A12 bei Wörgl

Den Helfern bot sich am Unfallort ein schreckliches Bild.

Wörgl – Gegen 13.15 Uhr hat sich heute auf der A12 bei Wörgl ein tödlicher Auffahrunfall ereignet. Ein Pritschenwagen war in Fahrtrichtung Kufstein mit voller Wucht gegen das Heck eines Lkw geprallt. Für den Lenker, der sich alleine in dem Fahrzeug befand, kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch am Unfallort.