Deutschland und die „K-Frage“: Söder hätte bei Direktwahl die Nase vorne

Berlin – Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hätte einer aktuellen Umfrage zufolge in einer Kanzler-Direktwahl mit Abstand die besten Erfolgsaussichten aller Kandidaten. Laut der Erhebung des Forsa-Instituts für RTL und ntv würde der CSU-Chef die potenziellen Kandidaten der Grünen, Robert Habeck und Annalena Baerbock, ebenso schlagen wie SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Söders Kontrahent um die Kanzlerkandidatur der Union, Armin Laschet, wäre hingegen abgeschlagen.

Gegen Grünen-Co-Chef Robert Habeck und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz käme Söder laut der Umfrage auf 39 Prozent (plus ein Prozentpunkt zur vorherigen Umfrage). Habeck würde 18 (minus eins), Scholz 14 Prozent (plus eins) erhalten. Wäre CDU-Chef Laschet Kanzlerkandidat der Union, käme er im Vergleich nur auf 16 Prozent. Würden die Grünen Co-Chefin Annalena Baerbock ins Rennen schicken, käme Söder unverändert auf 39 Prozent, Baerbock auf 21 (plus eins), Scholz unverändert auf 14 Prozent. Hier würde Laschet auf ebenfalls auf 16 Prozent kommen.