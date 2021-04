EU-Wiederaufbaufonds: Österreich reichte Projekte ein, positive Reaktionen

EU-Budgetkommissar Johannes Hahn hat die EU-Staaten zur Ratifizierung der zusätzlichen Mittel für den Corona-Wiederaufbaufonds aufgerufen. Er richtete am Mittwoch in Brüssel einen Appell an alle jene Mitgliedstaaten, die der Forderung noch nicht nachgekommen sind: "Bitte beschleunigen Sie das Verfahren". Er zeigte sich aber zuversichtlich, dass in den noch ausstehenden zehn EU-Ländern rechtzeitig bis Ende Juni die Eigenmittel ratifiziert werden.