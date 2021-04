Vorwürfe gegen Ölriesen OMV: Umweltschützer ausspioniert?

Greenpeace und Fridays vor Future stützen ihre Spionagevorwürfe gegen die OMV auf E-Mails von OMV-Mitarbeitern, die sie in ihren Besitz gebracht haben und die die OMV mit den Security-Firmen Welund sowie Thompson + Clark (T+C) in Verbindung bringen.

Empört reagieren Umweltsprecher der Opposition. Für Julia Herr (SPÖ) „kann es nicht sein, dass ein Konzern, an dem die Republik Anteile hält, die Zivilgesellschaft überwacht und ausspioniert“. Sie fordert die Offenlegung aller Verträge zwischen der OMV und Investigativfirmen und kündigte in einer Aussendung eine parlamentarische Anfrage an den Finanzminister an. Kanzler Sebastian Kurz und Finanzminister Gernot Blümel (beide ÖVP) sollten – auch wegen des „missglückten Borealis-Deals“ – dafür sorgen, dass „der rücktrittsreife und handlungsunfähige ÖBAG-Chef und stellvertretende OMV-Aufsichtsratsvorsitzende Thomas Schmid sofort seinen Posten räumt und es zu einer Aufklärung der Vorwürfe gegen die OMV kommt“, fordert sie.